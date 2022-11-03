Разговор начинается с вопросов о ситуации на фронте. Оккупант жалуется, что их обстреливают каждый день и не дают покоя.

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Россияне взяли в плен украинских военных

Оккупант рассказал подруге, что они пленили двух украинских военнослужащих. Судя по записи разговора, российский наемник очень удивился, когда его собеседница спросила, убили ли они украинских пленных. Оккупант отметил, что их допрашивают.

Убейте, допросите, отрежьте, расчлените, сожгите. Заберите у них все. Зачем вам они нужны? Их кормить нужно. Не кормите их, привяжите к дереву,

– говорит девушка.

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Россиянин отметил, что его собеседница потом услышит свой голос в перехвате. Оккупант понимает, что за ними следят.

Захватчики звонят родным и жалуются на службу

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты на Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

В очередном перехвате ГУР оккупант охарактеризовал свое пребывание на войне как "выживание". Он рассказывает, что пытался скрыться, но поймали. Кроме того, противник отметил, что командиры слоняются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

Кроме нытья, захватчики также хвалят украинских военных. По словам россиянина, украинцы очень умело отрабатывают по целям врага. В то же время оккупант заметил, что сами россияне вообще не способны метко бить по целям.

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