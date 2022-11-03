Розмова починається із запитань про ситуацію на фронті. Окупант жаліється, що їх обстрілюють кожен день і не дають спокою.

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Росіяни взяли в полон українських військових

Окупант розповів подрузі, що вони полонили двох українських військовослужбовців. Судячи з запису розмови, російський найманець дуже здивувався, коли його співрозмовниця запитала, чи вони вбили українських полонених. Окупант зазначив, що їх допитують.

Вбийте, допитайте, відріжте, розчленуйте, спаліть. Заберіть у них все. Навіщо вони вам потрібні? Їх годувати треба. Не годуйте їх, прив'яжіть до дерева,

– каже дівчина.

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Росіянин зазначив, що його співрозмовниця потім почує свій голос у перехопленні. Окупант розуміє, що за ними стежать.

Загарбники дзвонять рідним і скаржаться на службу

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

У черговому перехопленні ГУР окупант схарактеризував своє перебування на війні як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали. Окрім того, противник зазначив, що командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

Крім ниття, загарбники також хвалять українських військових. За словами росіянина, українці дуже вміло відпрацьовують по цілях ворога. Водночас окупант зауважив, що самі росіяни взагалі не здатні влучно бити по цілях.

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