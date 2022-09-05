"Блюдо и колбаса из русского солдата": новый перехваченный разговор оккупанта с женой

Российские военные продолжают жаловаться из-за того, что попали на войну в Украину. Психика оккупантов очень нарушилась.

Также захватчики возмущены тем, что украинцы производят колбасу и готовят блюда с названиями о российских солдатах. Об этом стало известно в новом перехваченном разговоре оккупанта с женой.

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Оккупант признался в казни украинки

Сначала русский солдат рассказал, что в последнее время часто бывал в госпиталях. По его словам, он пытается перевестись в другую часть, однако с нарушенной психикой его могут никуда не взять.

Кроме того, оккупант пожаловался жене на то, что их постоянно обстреливают. А также он признался в смертной казни женщины, которая якобы взрывала российскую технику и снимала это на камеру.

Эти укропы ху**ят и днем, и ночью. Одна нацистка была женщина, девушка, она ставила клеймо на трупах наших ребят. На живых, раненых. Короче, технику взрывала, публично снимала все. Короче, ее еб**ули, публично сняли казнь животного такого,

– рассказал российский захватчик.

Новый перехваченный разговор оккупанта: смотрите видео

Оккупант рассказал о массовом отказе россиян воевать

За почти 6 месяцев широкомасштабной войны против Украины, оккупанты уже и сами надеются, что боевые действия как можно быстрее прекратятся. Многие россияне просто отказываются воевать.

В новом перехваченном телефонном разговоре оккупант надеется на скорейшее возвращение домой и сообщает, что они не пошли в запланированное наступление из-за большого количества "отказников".

"Вот сейчас я просто вообще жестко надеюсь, что, бл*ть, нас реально выведут, и мы свалим уже отсюда наконец, потому что это пи*дец. Еду с позиции, смотрю – минус танк, и экипаж, короче, просто убегает. Я думал, типа, все, прилетело. Это пи*дец был. А, оказывается, нет, – у нас просто танк неисправен, короче, и он загорелся", – рассказал захватчик.

Россиянин убежден, что его подразделение точно выведут, ведь они полностью деморализованы – множество из них отказались воевать, и личного состава недостаточно для того, чтобы выполнять оккупационные боевые задачи.

"Потому что мы уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей отказались. У нас в ближайшее время должно было быть наступление, а людей не хватает, потому что все ушли в отказ. Ну, здесь реально задница", – жалуется оккупант.

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