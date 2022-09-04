Пьяный российский оккупант жаловался родным на огромные потери в своем подразделении

Главное управление разведки обнародовало очередной перехват разговора оккупанта с родными. Пьяный захватчик жаловался на большие потери своего подразделения.

Из разговора непонятно, с кем говорит россиянин – с женой или сестрой. Известно лишь, что оккупант находится в Донецкой области.

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Оккупант жалуется на безумные потери

Разговор начинается со скуления оккупанта, что место, где находилось его подразделение, обстреляли ВСУ.

Раз***али на**й, минометка, бл**ь, откуда я звоню. Там ничего нет. Там большая-пребольшая канава, больше ничего нет,

– говорит захватчик.

После этого он начал объяснять, почему не так часто звонит.

"Если я сказал, что попробую, то это не значит, что я дал слово, что позвоню и надо ждать именно в этот день", – добавил россиянин.

Во время разговора женщина поняла, что оккупант пьян. Он подтвердил это и заявил, что больше нечего делать, кроме как пьянствовать. В ответ собеседница только посмеялась.

"Мы выжили. Мы – пехота. Мы – сила. Ты знаешь, сколько из 300 человек осталось живыми? 72! Из 300! Остальные или "трехсотые", или "двухсотые", бл*ть. Мы – пехота. Мы – самая большая ср**а", – подытожил захватчик.

По состоянию на утро 4 сентября ВСУ уже ликвидировали ориентировочно 49,5 тысячи российских оккупантов

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