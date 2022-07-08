Докатились: оккупанты уже "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ

Идут 135 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Не секрет, что военное руководство врага чихать хотело на жизнь, здоровье и комфорт личного состава российской армии и часто обеспечивает их только самой минимальной и дешевой экипировкой.

Об этом, в частности, свидетельствует очередной перехват СБУ разговора российского оккупанта со своей женой. Захватчик в восторге от снаряжения воинов ВСУ и уже даже докатился до "охоты" за носками наших защитников и защитниц.

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Оккупант шокирован качеством одежды ВСУ

В перехваченном разговоре оккупант-контрактник жалуется жене, что выданной ему российской армией одеждой можно максимум "мыть пол". В то же время снаряжение украинских военных вызывает у него незаурядный восторг и непонимание, как так вообще может быть.

У меня такое ощущение, что у нас вообще них*я нет. У меня дохр*на украинских носков, и я понимаю, какие они пи*датіе. Наши уставные носки – ими я не знаю, что… пол мыть. Понимаешь, мы с тобой покупали трекинговые носки там по 400, по 600 рублей, вот у них (в украинской армии – ред. 24 канал) такие издают,

– эмоционально рассказывает оккупант.

При этом россиянин хвастается камуфляжем, сшитым в США, также укравшим у украинцев. Вместе с тем он подчеркивает, что дело не в производителе, ведь не менее качественно и то, что производится для войска непосредственно в Украине.

И даже не брать то, что им снабжают, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлемы. Ну, это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так,

– жалуется захватчик.

Перехваченный СБУ разговор оккупанта с его женой: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

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