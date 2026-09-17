Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Что известно об успешном сбивании реактивного "Шахеда"

Украинские разработчики и военные добились важного успеха в противодействии новым воздушным угрозам со стороны врага. Результативное испытание средств перехвата станет основой для их дальнейшего массового производства и развертывания на фронте.

Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов": произошло сбивание. Благодарю всех разработчиков и наших воинов. Будем масштабировать,

– отметил Зеленский.

Новые операции и ситуация на фронте

По словам президента, Украина шаг за шагом находит эффективные ответы на российские угрозы и создает собственные средства давления на противника. В настоящее время Силы обороны готовят новые активные и дальнобойные операции против оккупационных войск.

Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого также обсудили текущее положение дел на самых горячих участках передовой. В частности, в Донецкой области фиксируется необходимая динамика, а на Купянском направлении украинские военные готовят соответствующее усиление.

В то же время на Александровском направлении украинские подразделения систематически уничтожают позиции и технику российских захватчиков. Глава государства отдельно отметил высокую эффективность и стойкость воинов 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад.

Напомним, украинские военные сорвали замысел российского командования по окружению украинских городов-крепостей на востоке. По словам Андрея Белецкого, южное продвижение окупантов через Доброполье удалось остановить, а северная группировка фактически разгромлена, поэтому России будет сложнее реализовать план охвата украинских позиций.