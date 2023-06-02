Новые знаки стали появляться на границе с Калининградом. Полную замену дорожных знаков планируют завершить к середине июня.

К теме Польша официально переименовала Калининград и Калининградскую область: как теперь будут называть

Не "Калининград", а Крулевец

Решение об изменении названия приняла правительственная комиссия Польши 9 мая. Согласно новым правилам Калининград и область будут называться Крулевец и Крулевецкая область.

Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей Польши сообщила, новые знаки появились в Варминско-Мазурском воеводстве с национальной дороги №51 в селе Дивиты и Добром Месте, а также вблизи населенных пунктов Возлавки и Лютры вдоль национальной дороги №57.

В общей сложности планируют заменить 26 дорожных знаков. Польские службы уже установили 14 баннеров с новым названием Крулевец. Еще 12 – планируют заменить к середине июня.

Калининградское название на дорожных знаках / фото gov.pl

Вслед за Польшей переименуют Калининград в Латвии и Литве

После того, как Польша приняла решение об изменении названия, правительство Литвы также предложило изменить название "Калининград". Депутаты 12 мая обратились в Государственную комиссию литовского языка.

Политики подчеркнули, что нынешнее название "Калининград" имеет российский нарратив и возникло во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны. Депутаты акцентируют внимание, что переименовать необходимо не только город, но и всю область. Заменить предлагают на историческое для Литвы название – Каралючюс.

Позже, 15 мая, переименовать "Калининград" было предложено и в Латвии. Экспертная языковая комиссия при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное балтийское название "Караляучи" или историческое немецкое название "Кенигсберг". От русского варианта настаивают отказаться.

Стоит отметить, что глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс уже прокомментировал решение комиссии короткой фразой: "Итак, Короляучи".