Сменить название, присвоенное городу Советским Союзом, предложили депутаты-консерваторы Сейма Вилиус Семешко и Пауле Кузьмицкене. Для этого они обратились в Государственную комиссию литовского языка.

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Калининград хотят переименовать в Каралючюс

Поскольку депутаты Сейма считают, что нынешнее название относится к российскому нарративу и возникло во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны, город необходимо переименовать. Более того, они предложили изменить название не только Калининграда, но и Калининградской области, заменив их на Каралючюс.

Область Советского Союза была названа в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина даже несколько городов были переименованы в его честь. Один из них – тогда Кионигсберг, ныне Калининград – сохранил это название до сих пор,

– заявили депутаты-консерваторы.

Необходимость избавиться от советских топонимов, чуждых литовскому языку, и актуальность вопроса парламентарии обосновали и войной России против Украины. Они подчеркнули, что давно пора отказаться от советского наследия.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять чужаками наш государственный язык. Мы солидарны с нашими соседями-поляками и приглашаем вас не использовать навязанные нам искусственные названия в литовском языке", – сказал Вилиус Семешко.

Отметим, что по словам председателя Комиссии по борьбе за свободу и государственную историческую память Литвы, ранее русификация топонимов этого региона имела целью показать его принадлежность к Москве. Новое название современный Калининград получил в 1946 году. В это время СССР переименовал город в честь Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина.

Польша официально переименовала Калининград и область

Комиссия по стандартизации географических наименований за пределами Польши вынесла решение официально утвердить и изменить названия города и области, граничащие между Польшей и Литвой. Территориям вернули традиционное наименование Крулевец.

Как отметили в Министерстве развития и технологий Польши, таким образом государство возвращается к традиционным названиям, связанным с историей и культурным наследием. А взамен отвергает искусственное наименование, которое "не связано ни с самим городом, ни с регионом".

Мы не хотим русификации Польши, поэтому решили переименовать Калининград и Калининградскую область в родной язык. Эти названия навязаны нам и являются искусственными, не связанными с нашей историей,

– заявил министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Как подчеркнули в Польше, по-другому взглянуть на вопросы навязанных названий заставила все та же захватническая война против Украины, российская информационная война, а также навязывание так называемого "русского мира". Более того, комиссия подчеркнула, что географические названия, кроме идентификационной функции, могут иметь символическую функцию, а значит, "нынешнее русское название города является элементом российского символического пространства, навязанного также аудитории за пределами страны".