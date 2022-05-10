Переименование станций метро в Киеве: какой выбор сделали украинцы

В Украине идет дерусификация, которая затронула в том числе и названия станций метро в Киеве.

Голосование по названиям 5 станций метро в столице, начавшееся в начале месяца, уже завершили вчера, 9 мая. Так что украинцы выбрали новые названия, а проект решения для рассмотрения в Киевраде подготовят в ближайшее время.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили о результатах голосования.

По словам Виктора Брагинского, начальника Киевского метрополитена, свою позицию по поводу новых названий 5 станций высказали через онлайн-голосование 170 646 человек.

Что выбрали украинцы

Результаты голосования:

Станция "Берестейская" должна называться "Бучанская" ;

; Станция "Площадь Льва Толстого" – название "Василия Стуса" ;

; "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины" ;

; "Минская" должна быть переименована в станцию "Варшавская" ;

; Станция "Дружбы народов" должна стать "Ботанической".

Напомним, что во время первого этапа голосования украинцы предлагали варианты названий для станций метро, во втором – выбирали из перечня 5 самых популярных вариантов, которые ранее предлагала общественность.

По словам Брагинского, на первом этапе свои идеи подало 18 812 желающих. Ко второму этапу присоединилось почти в 10 раз больше людей.

Украинцы предлагали нестандартные варианты

По словам начальника Киевского метрополитена, на первом этапе голосования встречались и довольно экзотические варианты.

В частности, "Минскую" предлагали переименовать в "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторную".

Для станции "Героев Днепра" звучали варианты "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков".

"Берестейскую" предлагали назвать "Паляницей", а "Дружбы народов" – "Байрактарской" или "Чернобаевской".

Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Червоной калины" (по мотивам песни).

Причины дерусификации названий метро

На фоне нападения России, украинские власти планируют уменьшить количество названий, которые ассоциируются с государством-агрессором. Брагинский отмечал, что украинцы вынуждены прятаться на станции "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба" убивает их земляков.

Киеврада и мэр столицы Виталий Кличко поддержали инициативу по переименованию. Городской голова отмечал, что названия некоторых объектов, станций метро и парков не отвечают сегодняшним реалиям. По его словам, лучше, чтобы названия напоминали о друзьях, а не о врагах.

Дерусификация во Львове

Городской совет Львова в конце апреля обнародовал перечень улиц, которые могут дерусифицировать в городе в ближайшее время. Известно, что будут переименовывать улицы, названные именами деятелей России.

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