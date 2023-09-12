Всего голосовало 628 человек. 530 голосов евродепутатов было за, 66 против, 32 воздержались. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Почему это решение важно

Краткосрочный инструмент под названием EDIRPA создан с целью оказания помощи странам в решении наиболее срочных потребностей в сфере обороны, особенно в условиях интенсивной поддержки Украины.

Кроме того, инструмент будет способствовать эффективности и конкурентоспособности европейских производителей. Европарламент и Европейский Совет согласовали бюджет для нового инструмента в размере 300 миллионов евро до 2025 года.

Так, ЕС будет финансировать до 20% от ожидаемой стоимости каждого общего контракта для стран –членов ЕС и ассоциированных стран. Кроме того, договориться о совместных закупках можно с Украиной и Молдовой. Закон о совместных закупках оборонной продукции станет дополнением к Европейскому фонду мира.

Как проходили дебаты

В ходе дебатов евродепутат от Европейской народной партии Майкл Галлер заявил, что ЕС не активировал бы Европейский оборонный фонд и ускорение производства боеприпасов, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину .

Закон о совместных закупках – это переломный момент в европейской обороне, потому что впервые, используя средства ЕС, мы оказываем поддержку странам-членам для приобретения оборонных инструментов.

– сказал он.

Парламент призвал увеличить финансирование инструмента, чтобы государства – члены ЕС смогли и дальше поддерживать Украину. По его словам, ЕС пренебрегал промышленностью в течение 30 лет, поэтому сейчас понадобится больше средств.

Депутат от группы европейских консерваторов и реформистов Здзислав Краснодембский подверг критике парламентариев за недостаточно быстрое принятие решений. По его словам, инструмент можно было согласовать еще несколько месяцев назад .

"Я хотел бы назвать две важнейшие цели: укрепление европейской оборонной промышленности с целью поощрения стран к сотрудничеству и вторая цель – восполнить существующие пробелы в запасах боеприпасов после передачи Украине", – сказал польский евродепутат.

Европейский комиссар по вопросам окружающей среды Виргиниус Синкевичюс ожидал, что европарламентарии поддержат соглашение, перейдя на новый этап в европейской оборонной интеграции. Высокопоставленный чиновник отметил, что вместе с союзниками ЕС передает оружие Украине, а государства – члены Евросоюза передают легкую и тяжелую артиллерии, системы ПВО и противотанковой обороны, бронетехнику, танки и ожидаются истребители F-16.

"Это одновременно ограничивает способность стран-членов оказывать дальнейшую поддержку Украине и ослабляет обороноспособность стран-членов. Мы должны срочно решить этот вопрос посредством нового общего европейского инструмента закупок", – сказал он.

Евродепутат от ЕНП, член бюджетного комитета Карло Ресслер заявил, что совместные закупки оружия должны укрепить оборонный сектор Европы. Кроме того, он призвал увеличить финансирование в будущем.

Российская агрессия против Украины помогла открыть Европе глаза на то, что безопасность и оборона – это вопросы, которые мы не можем воспринимать как должное. Украинское сопротивление помогло Европе осознать, что сегодня борьба за западную цивилизацию ведется не на словах, а на деле,

– сказал парламентарий.

Кто выступил против

Член "Левой группы" в Европарламенте Мик Уоллес выступил против выделения 300 миллионов евро на закупку оружия. По его словам, от этого решения выиграют только лоббисты оружия, а доходы военной индустрии за прошлый год выросли. Кстати, очень схожие нарративы с российской пропагандой, но это и неудивительно.

Австрийский евродепутат Роман Гайдер, член группы "Идентичность и демократия", выступил против расходования миллионов на усиление европейской обороны. По его словам, эти деньги пойдут на усиление НАТО, что противоречит позиции Австрии.

Австрия – нейтральная страна, поэтому для нас неприемлемо, что мы используем европейские деньги для поддержки этого военного альянса. И все это финансируется за счет новых взносов ЕС, новых налогов ЕС. Все, о чем мы говорим, не совместимо с позицией нейтралитета Австрии,

– сказал парламентарий.

Представитель "Левой группы" Марк Ботенга заявил, что внутри ЕС есть социальные вопросы, требующие большего внимания, чем финансирование оружия. Он призвал работать ради мира, а также инвестировать в государственные услуги и нужды людей. Парламентарий призвал завершить войну в Украине дипломатическими усилиями.