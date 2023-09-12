Загалом голосувало 628 людей. 530 голосів євродепутатів було за, 66 проти, 32 утрималися. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Чому це рішення важливе

Короткостроковий інструмент під назвою EDIRPA створено з метою надання допомоги країнам у вирішенні найбільш термінових потреб у сфері оборони, особливо в умовах інтенсивної підтримки України.

Крім того, інструмент сприятиме ефективності та конкурентоспроможності європейських виробників. Європарламент та Європейська Рада узгодили бюджет для нового інструменту у розмірі 300 мільйонів євро до 2025 року.

Так, ЄС буде фінансувати до 20% від очікуваної вартості кожного спільного контракту для країн – членів ЄС та асоційованих країн. Крім того, домовитися про спільні закупівлі можна з Україною та Молдовою. Закон про спільні закупівлі оборонної продукції стане доповненням до Європейського фонду миру.

Як проходили дебати

Під час дебатів євродепутат від Європейської народної партії Майкл Галлер заявив, що ЄС не активував би Європейський оборонний фонд і прискорення виробництва боєприпасів, якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Закон про спільні закупівлі – це переломний момент в європейській обороні, тому що вперше, використовуючи кошти ЄС, ми надаємо підтримку країнам-членам для придбання оборонних інструментів,

– сказав він.

Парламент закликав збільшити фінансування інструменту, щоб держави – члени ЄС змогли й надалі підтримувати Україну. За його словами, ЄС нехтував промисловістю протягом 30 років, тому зараз знадобиться більше коштів.

Депутат від групи європейських консерваторів та реформістів Здзіслав Краснодембський розкритикував парламентарів за недостатньо швидке прийняття рішень. За його словами, інструмент можна було узгодити ще декілька місяців тому.

"Я хотів би назвати дві найважливіші цілі: зміцнення європейської оборонної промисловості з метою заохочення країн до співпраці, і друга мета – заповнити чинні прогалини в запасах боєприпасів після передачі Україні", – сказав польський євродепутат.

Європейський комісар з питань довкілля Віргініюс Сінкевічюс очікував, що європарламентарі підтримують угоду, перейшовши на новий етап в європейській оборонній інтеграції. Високопосадовець зазначив, що разом із союзниками ЄС передає зброю Україні, а держави – члени Євросоюзу передають легку та важку артилерії, системи ППО та протитанкової оборони, бронетехніку, танки і очікуються винищувачі F-16.

"Це одночасно обмежує здатність країн-членів надавати подальшу підтримку Україні і послаблює обороноздатність країн-членів. Ми повинні терміново вирішити це питання за допомогою нового спільного європейського інструменту закупівель", – сказав він.

Євродепутат від ЄНП, член бюджетного комітету Карло Ресслер заявив, що спільні закупівлі зброї мають зміцнити оборонний сектор Європи. Крім того, він закликав збільшити фінансування у майбутньому.

Російська агресія проти України допомогла відкрити Європі очі на те, що безпека і оборона –це питання, які ми не можемо сприймати як належне. Український опір допоміг Європі усвідомити, що сьогодні боротьба за західну цивілізацію ведеться не на словах, а на ділі,

– сказав парламентар.

Хто виступив проти

Член "Лівої групи" в Європарламенті Мік Уоллес виступив проти виділення 300 мільйонів євро на закупівлю зброї. За його словами, від цього рішення виграють лише лобісти зброї, а прибутки воєнної індустрії за минулий рік зросли. До речі, дуже схожі наративи з російською пропагандою, але це й не дивно.

Австрійський євродепутат Роман Гайдер, член групи "Ідентичність і демократія", виступив проти витрачання мільйонів на посилення європейської оборони. За його словами, ці гроші підуть на посилення НАТО, що суперечить позиції Австрії.

Австрія – нейтральна країна, тому для нас неприйнятно, що ми використовуємо європейські гроші на підтримку цього військового альянсу. І все це фінансується коштом нових внесків ЄС, нових податків ЄС. Все, про що ми говоримо, не сумісне з позицією нейтралітету Австрії,

– сказав парламентар.

Представник "Лівої групи" Марк Ботенга заявив, що всередині ЄС є соціальні питання, які потребують більше уваги, ніж фінансування зброї. Він закликав працювати заради миру, а також інвестувати в державні послуги та потреби людей. Парламентар закликав завершити війну в Україні дипломатичними зусиллями.