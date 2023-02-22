Дело в том, что эта война имеет признаки гибридности. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт и эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

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Каким будет переломный момент в войне

В частности, это проявляется и в том, что российские захватчики не начинают наступательные операции одномоментно или масштабно, чтобы сразу можно было понять, что они начали наступление.

Скорее всего, этот переломный момент будет касаться не каких-либо масштабных боевых действий или большого наступления со стороны россиян или украинских защитников. Он будет касаться того, насколько россияне будут способны продолжать эту войну,

– предположил военный эксперт.

По его словам, пока у оккупантов нет серьезной возможности стратегически изменить ситуацию на поле боя. Сегодня россияне наступают на нескольких направлениях, но все равно не в состоянии продемонстрировать способность продвинуться вперед.

Захватчики "падают в яму" с точки зрения качества подготовки личного состава и получаемого оружия. В то же время украинские защитники ожидают современные БМП, а также западные танки, которые окажут большое влияние на ситуацию на фронте.

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Так, переломный момент в войне будет касаться того, будут ли способны россияне воспользоваться максимально эффективно накопленным ресурсом, чтобы добиться хотя бы каких-либо результатов. Ведь с каждой последующей волной кремлевскому режиму будет все труднее находить россиян, чтобы отправлять их на фронт.

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Следовательно, подготовка российских оккупантов к дальнейшим наступательным операциям будет уже под большим вопросом. Кроме того, будет расти и внутреннее давление на режим в России и т.д.

"С этой точки зрения это действительно переломный момент и от него будет зависеть ход боевых действий во второй половине 2023 года", – подытожил военный эксперт.