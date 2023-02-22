Річ у тім, що ця війна має ознаки гібридності. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт та експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

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Яким буде переломний момент у війні

Зокрема, це проявляється й у тому, що російські загарбники не починають наступальні операції одномоментно або масштабно, щоб одразу можна було зрозуміти, що вони почали наступ.

Найімовірніше, цей переломний момент буде стосуватися не якихось масштабних бойових дій, чи великого наступу з боку росіян або українських захисників. Він буде стосуватися того, наскільки росіяни будуть здатні продовжувати цю війну,

– припустив військовий експерт.

За його словами, наразі в окупантів немає серйозної можливості стратегічно змінити ситуацію на полі бою. Сьогодні росіяни наступають на кількох напрямках, але все одно не в змозі продемонструвати здатність просунутися вперед.

Загарбники "падають у яму" з точки зору якості підготовки особового складу та зброї, яку отримують. Водночас українські захисники очікують на сучасні БМП, а також західні танки, які неабияк вплинуть на ситуацію на фронті.

Жовтенко пояснив слова Буданова про переломний момент у війні: дивіться відео

Так, переломний момент у війні буде стосуватися того, чи будуть здатні росіяни скористатися максимально ефективно накопиченим ресурсом, щоб досягти хоча б якихось результатів. Адже з кожною наступною хвилею кремлівському режиму буде все важче знаходити росіян, щоб відправляти їх на фронт.

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Отже, підготовка російських окупантів до подальших наступальних операцій буде вже під великим питанням. Окрім того, зростатиме й внутрішній тиск на режим у Росії тощо.

"З цієї точки зору це справді переломний момент і від нього залежатиме перебіг бойових дій у другій половині 2023 року", – підсумував військовий експерт.