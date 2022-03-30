Перемещаться группами: разведка получила инструкцию для российской делегации в Турции

Россия надеется, что ее делегация примет участие в Международном авиасалоне "Евразийское авиашоу – 2022". В связи с этим представитель "Ростех" в Турции подготовил специальные инструкции.

Соответствующий документ получило Главное управление разведки Минобороны Украины. В "чудо-инструкции" представителям страны-оккупанта рекомендуют скрывать свою принадлежность к России.

Обратите внимание Оккупантам есть нечего, они надеялись на местное население, – украинский военный

Также российским делегатам посоветовали:

не демонстрировать свою символику;

передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства России;

не поддаваться на провокации;

вести себя "достойно".

Россия стала нежелательной страной во всех демократических государствах, потому что россиян не рады видеть среди свободных народов. И так будет и дальше. Теперь быть представителем из России должно быть стыдно,

– отметили в ГУР Минобороны.

Там также напомнили, что каждый представитель России – соучастник всех военных преступлений против цивилизованного мира.



Инструкция для российской делегации в Турции / ГУР Минобороны Украины



Российским делегатам посоветовали скрывать символику / ГУР Минобороны Украины





Российская делегация должна передвигаться по организованной группе / ГУР Минобороны Украины

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