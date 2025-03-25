Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в разговоре с 24 Каналом поделился, что Россия хочет невозможного. По его мнению, США не имеют причин ослаблять давление на российскую экономику.

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Почему США не согласятся на требования России

Согласно сообщениям Белого дома и украинского президента Владимира Зеленского, Украина и Россия якобы договорились о введении частичного перемирия в Черном море и по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако позже появилось официальное сообщение Кремля, в котором указано, что договоренности с Соединенными Штатами могут вступить в силу только после отмены ряда санкций против России.

Какие условия поставил Кремль:

подключить "Россельхозбанк" и другие финансовые учреждения обратно к SWIFT и открыть корреспондентские счета;

снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений;

снятие ограничений на работу страховых компаний с грузовыми перевозками;

отменить ограничения на обслуживание в портах судов под российским флагом, привлеченных к торговле продовольствием и удобрениями;

отменить санкции на поставку в Россию сельскохозяйственной техники.

Требования Кремля являются абсолютно неприемлемыми с рациональной точки зрения,

– подчеркнул Краев.

Москва пытается получить от американской делегации и руководства США снятие санкций, что является единственным реально рабочим рычагом давления на уровне с поставками вооружения Украине.

Сейчас есть 2 основных рычага давления, которые Америка может применить против России: санкции и передача дополнительного вооружения Украине,

– отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Если хотя бы один из этих рычагов ослабить, у США не останется существенных инструментов для изменения российской позиции.

Поэтому с логической точки зрения, с необходимости, а также с точки зрения американской внешней политики, США не имеют права соглашаться на такие условия и идти на уступки.

Заметим! Зеленский сообщил, что Украина передала перечень объектов, которые нельзя атаковать.

По словам Краева, с текущей администрацией США трудно что-то прогнозировать. Учитывая текущий курс сложно быть уверенным в том, что все будет идти согласно рациональным соображениям и интересами Вашингтона.

Однако россияне фактически требуют невозможного, и даже с экономической точки зрения, США не имеют никаких причин ослаблять давление на российскую экономику.