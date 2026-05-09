Действует ли перемирие, объявленное между Украиной и Россией: хронология событий и важнейшие заявления

Украина и Россия согласовали трехдневное перемирие на 9 мая. Для Кремля оно имело не только военное, но и символическое значение, ведь Москва стремилась гарантировать безопасное проведение парада ко "дню победы" на Красной площади.

Украинская власть заявила, что будет действовать зеркально: если Россия не будет атаковать, Киев также воздержится от ударов. 24 Канал отслеживает, какова реальная ситуация и что известно о ходе перемирия.

Действует ли перемирие между Украиной и Россией?

Еще в конце апреля Владимир Путин объявил о намерении ввести "перемирие" на 9 мая. В Кремле тогда заявляли, что для прекращения огня России якобы "не нужно согласие Киева".

Впрочем Украина поставила собственные условия. Президент Владимир Зеленский предложил начать реальное прекращение огня еще в ночь на 6 мая. По словам украинского лидера, только в таком случае можно было бы говорить о безопасности проведения парада в Москве. Россияне это предложение проигнорировали.

Зато в течение нескольких дней российские пропагандисты и представители Кремля открыто угрожали Украине "ударами по центрам принятия решений" в случае попытки сорвать парад в Москве.

Действо на Красной площади для российской власти имело не только символическое, но и политическое значение. Для Кремля проведение торжеств без атак стало вопросом репутации и демонстрации контроля над ситуацией внутри страны. Особенно это касалось Москвы, которая после многочисленных атак дронов последних месяцев перестала выглядеть недосягаемой для войны.