Переживает за парад: в ЦПД объяснили, почему Путин предложил перемирие на 9 мая

В Украине раскритиковали заявления России о возможном перемирии на 9 мая. Такие "инициативы" не свидетельствуют о реальном стремлении завершить войну.

Об этом информирует начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Почему Путин предложил мир на 9 мая?

Коваленко считает, что речь идет не о реальных шагах к миру, а скорее о попытке спокойно провести парад в Москве. Заявления, говорит, имеют пропагандистский характер и точно не свидетельствуют о готовности России прекратить войну в Украине.

Путин переживает за парад на 9 мая, поэтому решил сделать вид, что готов "прекратить огонь на сутки" и это типа большая услуга? Это же смешно, и вообще не имеет ничего общего с приближением к завершению войны,

– подчеркнул лейтенант.

По его словам, Россия могла бы прекратить боевые действия полностью, если действительно хочет мира. Зато "услуга Кремля" связана прежде всего с проведением массовых мероприятий в Москве и вопросами безопасности во время них.

"Он (Путин – 24 Канал) переживает за свое пропагандистское событие, потому что не способен гарантировать никакую безопасность даже в Москве", – добавил Коваленко.

Важно! Украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу заметил, что Владимир Путин умело манипулирует Дональдом Трампом в своих интересах. Также, по мнению Яценюка, переговоры по завершению войны в Украине не является реальным мирным процессом, поскольку российский диктатор преследует только собственные амбиции и планы, пытаясь затянуть время и избежать очередного мирового санкционного давления. Политик считает, что главной целью "игры в мир" Путина, является вовсе не договоренности с Украиной, а попытка выйти на отдельное соглашение с Соединенными Штатами.

Перемирие на 9 мая: что известно?

Во время телефонного разговора 29 апреля Дональд Трамп предложил Владимиру Путину частичное перемирие на 9 мая.

Кроме того, американский президент сообщил, что российский диктатор заинтересован в договоренностях с Украиной по завершению войны и готов рассмотреть временный мир на 9 мая.

Путин заявил Трампу о готовности к перемирию с Украиной на 9 мая, заметив, что все же хочет достичь целей "СВО".