Россияне лезли во все стороны, – Трегубов рассказал о рекордной активности врага перед перемирием

В весенне-летний период с наступлением зелени враг имеет возможность быть более незаметным, маскироваться в "зеленке", пробовать просочиться. Однако, если анализировать ситуацию в течение этих двух месяцев весны, эффективность вражеских войск на фронте наоборот упала.

Об этом констатировал в разговоре с 24 Каналом представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, добавив, что погода в апреле была такой, что ограничивала возможности дронов.

Перед 9 мая оккупанты усилили интенсивность атак

Из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом месяце, как отметил представитель Группировки объединенных сил, летать беспилотниками типа "Крыло" и коптерами было крайне сложно. Так не должно было бы быть, если бы погода была стабильной и по-весеннему теплой.

Однако поскольку там были штормы и ливни, даже мокрый снег, то использование БпЛА было мало эффективным. Это помогало россиянам проводить инфильтрационные действия. Сейчас есть зелень и погода ясная, есть возможность насытить небо средствами поражения и разведки,

– озвучил Трегубов.

По словам представителя Группировки объединенных сил, весенняя кампания сейчас в разгаре. Если анализировать ситуацию до объявления перемирия (Украина и Россия согласились на режим тишины 9 – 11 мая), то фиксировались рекордные показатели интенсивности врага на поле боя.

Это 44 атакующие действия со стороны россиян в зоне нашей ответственности за сутки. Это много. Обычно 15 – 20. Россияне активно лезли во все стороны: и на Купянск, и на Лиман, и на близком пограничье Харьковщины,

– рассказал Трегубов.

Атаковали ли на фронте вражеские войска 9 мая?

Ранее Виктор Трегубов проанализировал то, соблюдает ли российская армия перемирие, которое Трамп предложил предусмотреть Украине и России в течение трех дней, начиная с 9 мая. Хотя Кремль его объявлял с 8 числа, а Киев высказывал предложение внедрить с 6-го. По словам представителя Группировки объединенных сил, по состоянию на 5 утра 9 мая противник атакующих действий в зоне ответственности указанного формирования не совершал.

Трегубов подчеркнул, что вероятно Россия все-таки волновалась за свой парад. Он добавил, что обе стороны на фронте заинтересованы воспользоваться временным прекращением огня, чтобы улучшить свою логистику, осуществить ротацию. Он пояснил, что сейчас логистика стала настоящим адом и из-за активной работы БпЛА проводить ее на определенных участках крайне сложно.