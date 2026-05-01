Украина готовит "сюрприз" Путину на 9 мая, – политтехнолог

Россия инициировала телефонный звонок с США. Путин в разговоре с Трампом предложил на 9 мая прекращение огня. Опасения российского диктатора сейчас понятны, ведь в этом году на параде в Москве китайского лидера Си Цзиньпина, который был условной ПВО, не будет. Поэтому глава Кремля переживает из-за безопасности парада.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Тарас Загородний, объяснив, что напрямую Путин просить Зеленского не бить украинскими дронами по Москве не может, поэтому решил действовать через Трампа, надеясь, что американский президент решит надавить на Украину и та согласится на режим тишины.

Будет ли Трамп давить на Зеленского?

Как отметил политтехнолог, в Кремле рассуждают нелепо и там действительно думают, что Украина – марионетка США, поэтому будет делать так, как скажет ей Трамп. Российский диктатор лелеет тщетную надежду, что американский президент может влиять на Зеленского и атаки украинских беспилотников хоть на определенный период прекратятся. Ведь Россия страдает от них: ее НПЗ, порты и морские терминалы в огне из-за поражения БпЛА, которые теперь способны преодолевать значительное расстояние и доставать вглубь российской территории.

К сведению! Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина не получала официального предложения об установлении перемирия, как это должно было бы быть. Он назвал поведение Путина манипуляцией, очередной попыткой России делать вид, что она готова к конструктиву. Глава МИД также добавил, что это следует воспринимать как еще одну российскую пиар-акцию, которая в первую очередь нацелена на внутреннюю аудиторию.

Украинская сторона уже отреагировала на предложение Путина, которое тот передал через Трампа. Президент Зеленский дал четко понять, что Украина готова и заинтересована в долгосрочном перемирии, а не только на один день.

Зеленский ловит Трампа на его же мирных усилиях, показывает, что Путин его не слушается. Дал условный пас. Не думаю, что Трамп будет с глупыми вопросами обращаться к Украине. Это слишком мелкая тема или же для россиян это будет стоить так дорого, что Путин останется без штанов. Я думаю, что какой-то "сюрприз" на 9 мая готовится,

– озвучил Загородний.

Ведь возможности Украины значительно выросли, если сравнивать с прошлым годом. Политтехнолог напомнил о прошлогодних "фейерверках" и заблокированных российских аэропортах. Он убежден, что Силы обороны Украины готовят и на нынешнее 9 мая определенное "дополнение" к московскому параду.

Путину важно, чтобы во время мероприятия, когда недобитки российской армии будут ходить по Красной площади, не прилетел дрон, чтобы все они не разбежались и он в том числе. Это будет психологическая катастрофа – смотреть вверх летит там что-то или нет,

– объяснил Загородний.

Как отметил политтехнолог, Путину крайне важен этот парад, поэтому он конечно сегодня обращается с соответствующими предложениями о прекращении огня. Ведь вокруг 9 мая глава Кремля строил всю свою идеологию – "можем павтарить". А, как оказалось, в эту игру можно играть в обе стороны.

Россия инициирует "перемирие": какой принципиальный момент в этом?

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов обратил внимание на то, каким образом глава Кремля озвучил об идее прекращения огня на 9 мая – не напрямую обратившись к Украине, а через американского президента. По его словам, этим российский диктатор продемонстрировал, что отказывает нашему государству в субъектности и решает вопрос со "старшим товарищем".

Путин надеется, что Трамп имеет рычаги влияния на Зеленского и нажмет, чтобы украинская сторона согласилась на режим тишины, чтобы в Москве мог спокойно пройти парад, без участия украинских дронов.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук убежден, что надежды Путина, что Трамп сможет заставить Украину пойти на однодневное перемирие – напрасны. Ведь у президента Соединенных Штатов сегодня нет в руках козырей, чтобы диктовать Украине правила поведения.