Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, объяснив, что кроме двойной игры Нетаньяху, который Трампу сказал "да", но заинтересован продолжать удары и окончательно разрушить политический режим в Иране, существует проблема и в Тегеране.

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Как будут действовать США

Как отметил политолог, сейчас в Иране нет четкой системы принятия решений. Очень похоже, что одна часть иранского руководства (президент, МИД) договаривалась о перемирии, потому что хочет сохранить режим и Иран от еще большего разрушения, а другая часть (КСИР) не хочет прекращать огонь.

До сих пор неизвестно окончательной позиции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он, по словам Фесенко, будет конечным звеном принятия решений. Он скрывается и прямой связи с ним нет, поэтому такая ситуация с нарушением перемирия и возникла.

В ближайшее время США попытаются перемирие привести в порядок, продумают механизмы контроля за ним, поскольку относительно этого имеют интерес Соединенные Штаты, в частности Трамп. Он хочет получить конкретный мирный результат.

В этом заинтересован и союзник России – Китай, который не хочет блокировки Ормузского пролива, а хочет по-прежнему получать иранскую нефть и против увеличения цен на нее. Но и Россия заинтересована в том, чтобы не было эскалации, потому что Путин хочет сохранять хорошие отношения с Трампом,

– отметил политолог.

Фесенко предположил, что возможно не сразу, а через определенный период снижения интенсивности боевых действий стороны попытаются выйти на полное перемирие. Шансы Трампа, по его мнению, получить Нобелевскую премию є. Однако Иран и Израиль так и останутся смертельными врагами.

Что важно донести до Трампа в Гааге

Сейчас Трамп, по убеждению политолога, будет выступать в роли миротворца. Он ждет комплиментов в Гааге, куда прибыл на саммит НАТО. Фесенко отметил, что если у американского президента будет неплохое настроение, возможно, это будет способствовать удачной встрече между ним и Зеленским.

Политолог считает, что есть шанс донести до Трампа позицию Украины по вопросам возобновления поставок американского оружия, особенно систем ПВО. Кроме того, надо провести консультации по выходу из тупика в переговорном процессе. Трампа, как отметил политолог, нужно проинформировать о том, что Россия не хочет договариваться, а стремится к продолжению войны.

Очень важно деликатно донести ему о нынешней ситуации, ужасных атаках россиян на мирные украинские города. Поэтому эта встреча очень важна, как и участие в саммите НАТО. Для Украины важно поддерживать координацию с партнерами, согласовывать дальнейшие действия,

– озвучил Фесенко.

Если будет принято решение об увеличении членами НАТО оборонных расходов до 5% (в течение десяти лет), то предполагается, что в этих расходах может учитываться военная помощь Украине. Это может стать системным инструментом поддержки нашего государства. Политолог подытожил, что Украина де-факто будет рассматриваться как оборонный партнер НАТО даже без членства в Альянсе.