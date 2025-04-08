Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа для "Радио Свобода".

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Что Украина "выиграла" от приостановления боевых действий на море

Украинские военные следят за соблюдением перемирия в Черном море. Военно-морские силы, Воздушные силы, разведка и Министерство обороны Украины имеет полную информацию о действиях противника в акватории.

Командующий Военно-морских сил отметил, что не может давать оценку успеха Украины по прекращению огня на море, а лишь выполняет задание Верховного главнокомандующего ВСУ. Неижпапа обеспечивает безопасность гражданского судоходства. Он комментирует, что сейчас, к счастью, нет поражения гражданской морской инфраструктуры и погибших моряков.

Я думаю, сейчас не о чем говорить, потому что нет пока механизма имплементации этих договоренностей. И кто что выиграл, кто что проиграл – я даже не буду оценивать. Я знаю только то, что Украина победила на море и имеет полное преимущество в настоящее время, то есть не допускает противника к своим берегам и обеспечивает гражданское судоходство,

– сказал Алексей Неижпапа.

Но, по его словам, россияне все еще могут бить по гражданским объектам и судам непосредственно в портах. Из-за того, что враг имеет такое вооружение, опасность атак все же остается.