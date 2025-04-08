Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа для "Радіо Свобода".

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Що Україна "виграла" від призупинення бойових дій на морі

Українські військові стежать за дотриманням перемир'я в Чорному морі. Військово-морські сили, Повітряні сили, розвідка та Міністерство оборони України має повну інформацію про дії противника в акваторії.

Командувач Військово-морських сил зазначив, що не може давати оцінку успіху України щодо припинення вогню на морі, а лише виконує завдання Верховного головнокомандувача ЗСУ. Неїжпапа забезпечує безпеку цивільного судноплавства. Він коментує, що зараз, на щастя, немає ураження цивільної морської інфраструктури та загиблих моряків.

Я думаю, зараз немає про що говорити, тому що немає поки що механізму імплементації цих домовленостей. І хто що виграв, хто що програв – я навіть не буду оцінювати. Я знаю тільки те, що Україна перемогла на морі та має повну перевагу на даний час, тобто не допускає противника до своїх берегів і забезпечує цивільне судноплавство,

– сказав Олексій Неїжпапа.

Але, за його словами, росіяни все ще можуть бити по цивільних об'єктах і суднах безпосередньо в портах. Через те, що ворог має таке озброєння, небезпека атак все ж залишається.