У Зеленского ответили, что будет, если Россия нарушит договоренности о перемирии на море

Во время переговоров в Саудовской Аравии между США, Украиной и Россией стороны договорились о перемирии в Черном море. В случае нарушения этой договоренности Москвой должна быть реакция от Вашингтона и соответствующие меры к агрессору.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы в эфире национального марафона.

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Игорь Жовква отметил, что США говорили, что нужна страна или страны, которые будут мониторить ситуацию с перемирием в Черном море и фиксировать нарушения прекращения огня.

Они говорят, что это могут быть страны другие. В частности, звучала Саудовская Аравия, где вчера проходили переговоры. США выходили с этим предложением к ней,

– сказал чиновник.

Заместитель руководителя ОП также отметил, что техническое нарушение режима тишины должны фиксировать мониторы и передавать информацию США. После этого Вашингтон должен реагировать соответственно.

"Далее США, получив от монитора такую информацию, должны принимать соответствующие действия. Ведь мы говорим, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", – резюмировал Жовква.

К слову, в Белом доме ранее заявляли, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море. Речь идет о безопасной навигации, устранении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в акватории моря.