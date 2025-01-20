Именно освобождение заложников, которых удерживал ХАМАС, было главной целью. Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп, объяснив, что пока говорится лишь о первом этапе, в рамках которого освободят раненых, женщин и детей.

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Что предусматривает соглашение

Параллельно с гуманитарной целью, Израиль стремился уничтожить режим ХАМАС. Такие 2 цели несколько противоречили друг другу, ведь для преодоления власти палестинских террористов надо было наносить сильные удары в разных местах. Конечно, все радуются за освобождение заложников, но некоторые шаги, на которые идет Израиль, называют неправильными.

Сейчас есть соглашение о прекращении огня на 42 дня. За это время израильская армия ЦАХАЛ должна отступить с территорий, которые контролирует. Зато ХАМАС отпускает 33 заложника из 98. При этом известно, что из 98 по меньшей мере 36 погибли и цифра может быть больше.

Если соглашение продолжается, то через 42 дня наступает его второй этап. Он предусматривает прекращение войны под гарантии определенных стран и выход Израиля из всех важных территорий.

Какой пункт соглашения недопустим

"Именно второй этап вызывает много вопросов, потому что хоть ХАМАС и разбит и потерял десятки тысяч людей, но ему позволяют беспрепятственно восстанавливаться. По моему мнению, это неприемлемый шаг для Израиля", – отметил Давид Шарп.

Неизвестно, согласится ли на него власти страны, пока в официальных заявлениях это также называют недопустимым. Поэтому второй этап до сих пор не обеспечен. Переговоры по нему должны начаться на 16 день после прекращения огня.

Тогда встанет выбор между возобновлением войны и пониманием того, что около 30 заложников еще некоторое время будут оставаться в руках террористов. Государство будет вынуждено принять трудное решение,

– отметил военный аналитик из Израиля.

Какова роль США

Нельзя объяснять все, что происходит исключительно давлением Дональда Трампа. ХАМАС и Израиль имели свои цели, которые со временем изменились. Например, с момента представления соглашения в мае 2024 года, удалось ликвидировать главу этой террористической организации.

"Хезболла" также вышла из игры, проиграв войну Израилю, а режим сирийского диктатора Башара Асада потерпел крах. ХАМАС, который ожидал расширения войны, остался в одиночестве,

– подчеркнул Давид Шарп.

Также нельзя не учитывать внутреннее политическое давление на Израиль. Все израильские политики хотели освобождения заложников, разница была только в подходах к этому. Конечно, фактор Трампа также имел влияние. Он нажал и на израильское руководство, и на ХАМАС.

Если после первого этапа война снова возобновится, тогда мы увидим настоящие возможности Трампа влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Потому что пока нельзя утверждать, что именно он помог остановить войну. Произошел ряд факторов, которые к этому привели.

Заметим, Израиль прекратил огонь в Секторе Газа после того, как ХАМАС предоставил список с именами трех израильских заложников. Именно на этом настаивал премьер страны. Из-за технических моментов ХАМАС не сделал это до 8:30 утра, как было согласовано, но впоследствии женщин все-таки освободили.

Соглашение о прекращении огня стороны одобрили 15 января. Оно состоит из трех этапов. В рамках первого Израиль должен отпустить "многие сотни палестинцев", а ХАМАС – 33 заложника. Следующие этапы начнут обсуждать через 16 дней с момента первого.