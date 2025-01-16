У Белом доме обещают, что заключенное соглашение прекратит боевые действия, увеличит гуманитарную помощь палестинцам и воссоединит заложников с их семьями после более 15 месяцев плена, передает 24 Канал.

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Палестинцы радуются перемирию

На опубликованных видео из Сектора Газа видно переполненные улицы людей: они радуются, прыгают, молятся и размахивают палестинскими флагами, раздается праздничная стрельба.

Ощущение, которое невозможно описать, мы никогда не ожидали, что дойдем до этого этапа, даже сейчас мы не верим,

- сказал один из палестинцев CNN.

Мужчина назвал новость о соглашении "очень большим сюрпризом для палестинского народа и всего мира".

"Мы бы хотели, чтобы многие люди могли отпраздновать этот момент вместе с нами, но они сейчас в лучшем месте", – добавил он.

Палестинцы радуются, что "этот кризис, грусть, бомбардировки и смерть наконец закончились", и они смогут вернуться домой.

В Секторе Газа празднуют перемирие: смотрите видео

Ранее президент США Джо Байден рассказал о пути к этому соглашению. Точный план он заключил еще 31 мая 2024 года, после чего документ был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН.

"Это результат не только чрезвычайного давления, под которым находился ХАМАС, и изменения регионального уравнения после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и настойчивой и кропотливой американской дипломатии... Давно пора закончить боевые действия и начать работу по развитию мира и безопасности", – говорится в заявлении американского президента.

К слову, на улицах Тель-Авива также прошла акция в ожидании новостей о заложниках. Голосовать за соглашение в Израиле будут четверг, 16 января.