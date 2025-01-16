У Білому домі обіцяють, що укладена угода припинить бойові дії, збільшить гуманітарну допомогу палестинцям і возз'єднає заручників із їхніми родинами після понад 15 місяців полону, передає 24 Канал.

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Палестинці радіють перемир'ю

На опублікованих відео із Сектора Гази видно переповнені вулиці людей: вони радіють, стрибають, моляться та розмахують палестинськими прапорами, лунає святкова стрілянина.

Відчуття, яке неможливо описати, ми ніколи не очікували, що дійдемо до цього етапу, навіть зараз ми не віримо,

— сказав один із палестинців CNN.

Чоловік назвав новину про угоду "дуже великим сюрпризом для палестинського народу та всього світу".

"Ми б хотіли, щоб багато людей могли відсвяткувати цей момент разом з нами, але вони зараз у кращому місці", – додав він.

Палестинці радіють, що "ця криза, смуток, бомбардування та смерть нарешті закінчилися", і вони зможуть повернутися додому.

У Секторі Гази святкують перемир'я: дивіться відео

Раніше президент США Джо Байден розповів про шлях до цієї угоди. Точний план він уклав ще 31 травня 2024 року, після чого документ був одноголосно схвалений Радою Безпеки ООН.

"Це результат не лише надзвичайного тиску, під яким перебував ХАМАС, і зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та послаблення Ірану, але й наполегливої ​​та кропіткої американської дипломатії... Давно настав час закінчити бойові дії та розпочати роботу з розбудови миру та безпеки", – йдеться у заяві американського президента.

До слова, на вулицях Тель-Авіва також пройшла акція в очікуванні новин про заручників. Голосувати за угоду в Ізраїлі будуть четвер, 16 січня.