Путин испытывает Трампа: военный предположил коварный замысел Кремля

Несмотря на обещания Дональду Трампу, Владимир Путин продолжает террористические удары по Украине. Российские оккупанты также не остановили своих атак на фронте.

Стоит вспомнить официальную позицию России, которая заключалась в том, что можно вести переговорный процесс, пока идут боевые действия. Как рассказал 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, сейчас россияне всячески бойкотируют режим прекращения огня.

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Чего на самом деле хочет Россия

Соединенные Штаты пытаются достичь прекращения огня для того, чтобы начались непосредственные переговоры Украины и России. Но государство-агрессор блокирует этот процесс. Причина очень проста – желание захватить как можно больше территорий и продвинуться на фронте.

В Кремле хотят максимально давить, потому что понимают, что постепенно придется согласиться на реальный режим прекращения огня. К этому времени стремятся достичь наибольших целей,

– отметил военнослужащий.

Более того, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит наступление сразу на трех направлениях. Поэтому характер действий российских войск, удары с воздуха, которые продолжаются, – не свидетельствуют о том, что Россия собирается прекратить огонь. Нам стоит готовиться отражать атаки, пока США не начнут применять определенные элементы давления против Москвы, например, санкции.

Путин испытывает терпение Трампа

Россия тянет время еще и потому, чтобы проверить реакцию американской стороны. Первый момент заключался в том, когда Путин заявил, что США должны прекратить оказывать военную помощь Украине.

Если США не прекращают оказание помощи, Путин будет тянуть время, чтобы поставить Трампа перед выбором и проверить его: президент США продолжит решения, которые воплощал в жизнь Джо Байден, или нет,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Ведь все пакеты военной помощи, которые мы сейчас получаем, предоставляла администрация предыдущего президента. Эти средства постепенно заканчиваются, поэтому вопрос продолжения поддержки очень важен.

Путин проверяет реакцию, как далеко он может позволить себе зайти, чтобы на Россию оказывали дополнительное давление,

– добавил Мусиенко.

В США уже заявляли, что санкции не работают на 10 баллов, а только на 6. Администрация Трампа может показать, что означают настоящие ограничения. Ведь вполне вероятно, что Кремль продолжит врать, бить по гражданским объектам и выдавать их за военные.

Итак, вопрос верификации и контроля за перемирием – очень важен. Без дополнительного давления Россия будет делать все, чтобы максимально затянуть процесс.

Напомним, несмотря на обещание не атаковать, Россия постоянно нарушает условия перемирия. Так 20 марта оккупанты совершили масштабную атаку на Кропивницкий. В городе повреждена гражданская инфраструктура, в частности железная дорога, ранены 10 человек, среди которых 4 ребенка.