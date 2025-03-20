Варто згадати офіційну позицію Росії, яка полягала в тому, що можна вести перемовний процес, поки йдуть бойові дії. Як розповів 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зараз росіяни всіляко бойкотують режим припинення вогню.

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Чого насправді хоче Росія

Сполучені Штати намагаються досягти припинення вогню для того, щоб почалися безпосередні переговори України та Росії. Але держава-агресорка блокує цей процес. Причина дуже проста – бажання захопити якнайбільше територій і просунутися на фронті.

У Кремлі хочуть максимально тиснути, бо розуміють, що поступово доведеться погодитися на реальний режим припинення вогню. До цього часу прагнуть досягти найбільших цілей,

– зауважив військовослужбовець.

Ба більше, Володимир Зеленський заявив, що Росія готує наступ одразу на трьох напрямках. Тому характер дій російських військ, удари з повітря, які продовжуються, – не свідчать про те, що Росія збирається припинити вогонь. Нам варто готуватися відбивати атаки, поки США не почнуть застосовувати певні елементи тиску проти Москви, наприклад, санкції.

Путін випробовує терпіння Трампа

Росія тягне час ще й через те, щоб перевірити реакцію американської сторони. Перший момент полягав у тому, коли Путін заявив, що США мають припинити надавати військову допомогу Україні.

Якщо США не припиняють надання допомоги, Путін буде тягнути час, щоб поставити Трампа перед вибором і перевірити його: чи президент США продовжить рішення, які втілював в життя Джо Байден, чи ні,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Адже всі пакети військової допомоги, які ми зараз отримуємо, надавала адміністрація попереднього президента. Ці кошти поступово закінчуються, тому питання продовження підтримки дуже важливе.

Путін перевіряє реакцію, як далеко він може дозволити собі зайти, щоб на Росію чинили додатковий тиск,

– додав Мусієнко.

У США вже заявляли, що санкції не працюють на 10 балів, а лише на 6. Адміністрація Трампа може показати, що означають справжні обмеження. Адже цілком ймовірно, що Кремль продовжить брехати, бити по цивільних об'єктах і видавати їх за військові.

Отже, питання верифікацію та контролю за перемир'ям – дуже важливе. Без додаткового тиску Росія робитиме все, щоб максимально затягнути процес.

Нагадаємо, попри обіцянку не атакувати, Росія постійно порушує умови перемир'я. Так 20 березня окупанти здійснили масштабну атаку на Кропивницький. У місті пошкоджено цивільні інфраструктуру, зокрема залізницю, поранено 10 людей, серед яких 4 дитини.