Украина будет действовать зеркально, – Зеленский рассказал о пасхальном перемирии

Украина предложила России продлить режим тишины после Пасхи, если обстрелы прекратятся. Однако, украинская армия будет действовать зеркально и готова отвечать в случае атак.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.

Как Украина будет реагировать на дальнейшее перемирие с Россией?

Украина предложила России продлить режим прекращения огня после Пасхи, если удастся сохранить тишину. Этот вопрос обсуждали с военным руководством, в частности с Главнокомандующим, секретарем СНБО и представителями СБУ.

Зеленский подчеркнул, что Пасха должна быть временем мира и безопасности, и было бы правильно, если бы перемирие продолжалось. Он добавил, что ответный сигнал уже передали российской стороне.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия будет действовать зеркально. Если русских ударов не будет, не будет и ответов. Как отметил Зеленский, в случае атак каждое подразделение имеет право на ответ.

Если не будет российских ракет и дронов, будем тоже соблюдать тишину в небе. Для фронта задача аналогичная. Но право на ответ у каждого украинского подразделения есть,

– сказал президент.

В Киеве подчеркивают, что главный приоритет – реальная безопасность, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий России.

Обратите внимание! Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала объяснил, что Путин согласился на перемирие, потому что Россия зависит от экспорта нефти и газа. Кремль финансирует войну на доходах от нефти, а удары украинских военных по портам и терминалам вредят ее бюджету.

Напомним, что перемирие стартовало в субботу, 11 апреля, в 16:00 по местному времени и продлится до Пасхального воскресенья. В общем – 32 часа.

Перемирие на Пасху: последние новости