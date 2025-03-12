Роковой момент для России: какие аргументы может иметь Путин относительно перемирия

Дональд Трамп анонсировал свой разговор с Владимиром Путиным. На ней должны обсудить идею 30-дневного прекращения огня, на которую согласилась Украина во время встречи в Саудовской Аравии.

Во время переговоров в Джидде сразу говорилось о том, что Украина готова на перемирие. Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, теперь США должны убедить Россию принять это предложение.

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Какие аргументы можно привести России

В ночь на 11 марта была рекордная с начала полномасштабной войны дроновая атака на Россию дроновая атака на Россию. Это можно рассматривать как аргумент для Кремля. Не исключено, что ее согласовали с США, чтобы потом было легче убедить Россию в нужности перемирия.

Это будет означать не только уступки с российской стороны, потому что они не будут стрелять, но и со стороны Украины. Ведь она продемонстрировала, что может проводить массированные дроновые атаки и дискредитировать российскую ПВО, потому что БПЛА достигают цели,

– отметил Иван Ус.

Это не означает, что Украина будет идти на ультиматумы России о признании оккупированных территорий. Это лишь первый шаг, который заключается в том, чтобы не проводить взаимных обстрелов. Вряд ли оккупанты согласятся на такое соглашение, потому что внутри страны большие ожидания и никто не хочет давать Киеву дополнительное время.

С другой стороны, дроновая атака – это лишь одна из попыток повлиять на Россию. Еще есть снятие санкций, ведь проблемы в экономике никуда не исчезли. За февраль 2025 года произошло сокращение перевозок товаров на 20%. Понятно, что это предвестник кризиса, поскольку на полках становится меньше товаров, через 1 – 2 месяца экономика это почувствует.

Возможно, именно из-за перспективы ослабления санкций Россия может согласиться на это перемирие. Но, я думаю, что они от него откажутся и тем самым дадут аргументы администрации США, которая обещала помогать тем, кто принимает перемирие,

– подчеркнул Иван Ус.

Почему Путин может не согласиться

Для России традиционная вещь – согласиться на перемирие и сразу его нарушить. Поэтому важно, чтобы были четкие индикаторы любых нарушений, чтобы Украина могла продемонстрировать США, кто провоцирует конфликт. Конечно, что ответы на такие провокации также будут.

Еще один аргумент, почему не соглашается Путина, – это потому, что в России большая критика самой идеи перемирия,

– добавил Иван Ус.

Израильский журналист после спора Трампа и Зеленского сказал, что нужно рассматривать что нужно рассматривать 2 сценария того, что произошло. Первый – все было так, как все увидели. Второй – это театральная игра, которая имеет свою цель.

Она заключается в том, что Россия, видя критику Украины, начнет выстраивать отношения с США. Между ними уже были переговоры. На этом фоне Китай отреагирует очень негативно, учитывая еще и то, что россияне с американцами обсуждают, как не пустить Китай в Арктику.

Возможно, вся эта игра для того, чтобы Кремль испортил отношения с Китаем, а, учитывая, что именно они помогают российской экономике держаться под давлением санкций, – это может быть фатальным моментом для России,

– подчеркнул Иван Ус.

Более того, Китаю не нравятся шаги Москвы, которые ведут к сближению с США. Мы видим, как быстро страна-агрессор решила отказаться от сотрудничества с Пекином и перейти на сторону США.