Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, какое давление действительно может заставить российский режим снизить интенсивность боевых действий. По его словам, для этого недостаточно лишь новых пакетов санкций.

Удары могут дать больший результат, чем санкции

Рассчитывать на резкое усиление санкционного давления со стороны Запада сейчас не стоит, ведь даже новые законодательные инициативы предусматривают исключения для отдельных европейских стран. В самой Европе также все чаще говорят об отказе от больших пакетов ограничений, в то время как часть государств продолжает сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

Более сильного санкционного давления не будет, и рассчитывать на то, что европейцы вместе с американцами будут сильнее давить на Россию, не стоит,

– подчеркнул Клочок.

Гораздо более действенным аргументом могут стать украинские удары беспилотниками и ракетами по объектам на территории России. Кремль и впредь будет искать деньги для продолжения войны, однако не сможет получать их в том объеме, который необходим для поддержания нынешней интенсивности боевых действий.

Санкции сейчас выглядят совсем иначе – это удары, беспилотники и ракеты, которых у Украины становится все больше. Это аргументы, способные заставить Россию остановить войну,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

При этом Россия не будет без ограничений расходовать стратегические запасы, поэтому ее возможности наносить массированные удары по Украине не безграничны. Уменьшить эти возможности можно путем силового давления на экспортный потенциал, как это уже происходит в Черном и Азовском морях, где сокращение перевозок нефти сказалось не только на России, но и на Казахстане.

Война стала способом существования режима

Одних только санкций недостаточно, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, тогда как удары по российским предприятиям, логистике и военным объектам создают гораздо более ощутимые проблемы. Такое давление может подтолкнуть Кремль как минимум к сокращению или полному прекращению воздушных атак на Украину.

У меня нет никаких иллюзий относительно того, что Путин хочет воевать. Он хочет воевать долго, и речь здесь идет не только о нем, но и обо всем путинском режиме,

– подчеркнул Клочок.

Российский военно-промышленный комплекс продолжает производить ракеты, дроны и другое вооружение, а государственные заказы приносят большие доходы ограниченному кругу людей, связанных с властью. В то же время сама война стала одним из способов сохранения режима, поэтому Кремль не заинтересован в ее скором завершении.

Для путинского режима война – это способ существования. На ней зарабатывает ограниченный круг людей, получивший доступ к государственным заказам,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В таких условиях ближайшей реалистичной целью может быть не полная остановка войны, а снижение ее интенсивности, прежде всего прекращение ударов с воздуха. В то же время Европа и США не должны отменять действующие санкции даже в случае достижения договоренности о перемирии, ведь сохранение экономического давления в сочетании с украинскими ударами может заставить Россию пойти на дальнейшие уступки.

Перемирие может начаться с неба и моря

В нынешних условиях договориться сразу о полном прекращении огня будет сложно, поэтому первым шагом могло бы стать снижение интенсивности ударов с воздуха и на море. Подобное предложение Украина выдвигала еще в 2025 году перед встречей в Эр-Рияде, однако тогда американская сторона настаивала на полном прекращении боевых действий.

Учитывая нежелание путинского режима остановить войну, одним из вариантов может быть хотя бы сохранение гражданской инфраструктуры,

– отметил Клочок.

Этот вопрос особенно важен в преддверии зимы, ведь последствия российских ударов уже создали серьезные проблемы для энергетики в Киеве, других больших городах и прифронтовых регионах. В то же время Кремль может согласиться на формат, при котором боевые действия на фронте будут продолжаться, но массированные воздушные атаки будут сокращены, ведь такое решение российские власти смогут преподнести своему населению как продолжение войны без новой мобилизации.

Путин легко продаст это своему населению: боевые действия продолжаются, цели якобы достигаются, мобилизацию объявлять не нужно, а экономика начинает стабилизироваться,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Подобный формат уже частично применялся после начала полномасштабного вторжения, когда при посредничестве Турции действовали договоренности о судоходстве в Черном море. Нынешние проблемы с работой украинских и российских портов также могут стать одним из аргументов для прекращения ударов с воздуха и по морю, после чего можно будет говорить о дальнейшем снижении интенсивности боевых действий.

Клочок объяснил, что может остановить удары России: смотрите видео