В истории есть немало примеров, когда Москва не выполняла условия прекращения огня, что лишь приводило к дальнейшей агрессии. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

Важно Переговоры Трампа и Путина о перемирии: первые заявления и все, что известно

Чего Трамп не понимает о России

Политолог считает, что Трамп и его команда плохо понимают суть путинской России. Его попытки трактовать слова Путина "мы готовы к перемирию, но при этом имеем 10 требований" президент США воспринимает не как отказ от реального прекращения огня, а как определенный план, который якобы позволит, выполняя требования России, достичь фактического завершения войны.

Но, как опытный переговорщик, Трамп должен понимать, что когда одна из сторон начинает уступать и соглашаться на ультимативные требования, они только растут. Путин может использовать телефонный разговор с Трампом, чтобы требовать больше территорий, больше ограничений для Украины.

Перемирие, которое предложили США, предусматривает отсутствие каких-либо условий с обеих сторон. Если одна сторона ставит условия, а другая не может ничего сказать, то это не честное перемирие, оно не приведет к окончанию войны. Это только усилит российскую агрессию после его завершения,

– отметил Максим Джигун.

Он надеется, что Трамп все поймет, однако это маловероятно, ведь в его представлении взаимодействие с такими сильными авторитарными лидерами, как Путин или Си Цзиньпин, предусматривает, что договоренности без применения силы выгоднее для США, чем долгая и затратная война.

Смотрите также "Путин тянет время": почему Кремль боится прекращения огня в Украине, – The Times

Но после трех лет войны уже очевидно, что любые попытки договориться с Россией и пойти на ее условия никогда не приводили к хорошим результатам. Много раз до полномасштабного вторжения Россия не выполняла условия прекращения огня, что лишь приводило к дальнейшей агрессии.

К слову, издание Bloomberg пишет, что Путин может попытаться добиться от США прекращения военной помощи Украине во время перемирия, пока США и их союзники не согласятся на условия России.