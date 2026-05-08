Зеленский рассказал, от чего зависит завтрашний день в контексте "перемирия"

Россияне объявили "перемирие" на 9 мая, но на самом деле не прекращают обстреливать Украину. Сегодня, 8 мая, Владимир Зеленский сказал, что будет завтра, 9 мая.

Об этом говорится в обращении президента за 8 мая. Зеленский побывал на пункте управления 67 отдельной механизированной бригады и встретился с воинами 31 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении.

Что Украина будет делать 9 мая?

Судя по заявлению Зеленского, это зависит от действий россиян.

Много сейчас новых угроз от России. Хотя мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня,

– сказал глава государства.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ в четыре дня 8 мая заявили, что с начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции Сил обороны.

Напомним, что перемирия 6 мая, предложенного Украиной, Москва не придерживалась.

Ударит ли Украина по параду в Москве, какие есть официальные заявления?

Командующий Силами беспилотных систем "Мадьяр" высказался однозначно. По его словам, нет смысла бить именно по Красной площади – разве что ради громких заголовков в новостях. Вместо этого лучше выбрать другие цели, в частности, военных или энергетический сектор.

Интересно! Ударить по Кремлю можно символически – на сайте 24 Канала.

А что говорят эксперты?