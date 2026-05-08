Об этом говорится в обращении президента за 8 мая. Зеленский побывал на пункте управления 67 отдельной механизированной бригады и встретился с воинами 31 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении.
Что Украина будет делать 9 мая?
Судя по заявлению Зеленского, это зависит от действий россиян.
Много сейчас новых угроз от России. Хотя мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня,
– сказал глава государства.
Обратите внимание! В Генштабе ВСУ в четыре дня 8 мая заявили, что с начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции Сил обороны.
Напомним, что перемирия 6 мая, предложенного Украиной, Москва не придерживалась.
Ударит ли Украина по параду в Москве, какие есть официальные заявления?
Командующий Силами беспилотных систем "Мадьяр" высказался однозначно. По его словам, нет смысла бить именно по Красной площади – разве что ради громких заголовков в новостях. Вместо этого лучше выбрать другие цели, в частности, военных или энергетический сектор.
А что говорят эксперты?
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом сказал, что потенциальные удары дронами по Москве никак не изменят ситуацию на фронте. Атаковать надо оборонные заводы, ведь воздушную защиту над ними обнажили для парада.
- А генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж даже предостерег от ударов по Москве. Это даст основания врагу называть украинцев террористами, обратиться в ООН и т.д
- Журналист зарубежного отдела польского издания Rzeczpospolitej Руслан Шошин уверен: Путину может быть выгодно нарушение "перемирия". Он ищет повод для эскалации, чтобы выйти из тупика. Украинские дроны над Красной площадью легализуют принудительную мобилизацию в России, а также дадут основания говорить, что Киев не хочет мира и якобы вышел из переговорного процесса.