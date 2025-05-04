Также появляется информация, что Владимир Путин может планировать теракт на 9 мая, чтобы обвинить в этом Украину. Как пояснил 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, такие предположения имеют право на жизнь.

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Какую коварную игру задумал Путин

Можно рассмотреть вариант, по которому на День победы действительно прозвучат взрывы в России. Кремль обвинит Украину, усилит ненависть населения к нашему государству, возможно, возрастет набор в оккупационное войско. Такую тактику россияне уже использовали, когда хотели спровоцировать вторую Чеченскую войну.

Но стоит понимать, что война в Украине и так продолжается. За участие в ней россиянам предлагают бешеные деньги. За это время украинские беспилотники неоднократно прилетали по российским объектам. Все это не спровоцировало более активных действий врага, не побудило людей записываться в военкомат.

Я убежден, что для России это будет лишней дискредитацией. Опять начнут говорить, что они не справились, пропустили удар. Более вероятный сценарий, когда Путин направит группу "поджигателей" для какой-то диверсии, а потом сам сообщит, что эту угрозу якобы ликвидировали,

– предположил Иван Ступак.

Но утверждать однозначно нельзя, потому что никто не знает, что в голове Владимира Путина. Он готов к любым действиям.

Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение России о 3-дневном перемирии и назвал его "театральной постановкой". Президент объяснил, что за несколько дней договориться ни о чем не удастся, нужно как минимум 30-дневное прекращение огня. Но оно возможно, если Россия действительно готова к миру.