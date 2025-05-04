Також з'являється інформація, що Владімір Путін може планувати теракт на 9 травня, щоб звинуватити в цьому Україну. Як пояснив 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, такі припущення мають право на життя.

До теми Ми не можемо нести відповідальність, – Зеленський про безпеку іноземців у Москві 9 травня

Яку підступну гру задумав Путін

Можна розглянути варіант, за яким на День перемоги справді пролунають вибухи у Росії. Кремль звинуватить Україну, посилить ненависть населення до нашої держави, можливо, зросте набір до окупаційного війська. Таку тактику росіяни вже використовували, коли хотіли спровокувати другу Чеченську війну.

Але варто розуміти, що війна в Україні й так триває. За участь у ній росіянам пропонують шалені гроші. За цей час українські безпілотники неодноразово прилітали по російських об'єктах. Все це не спровокувало активніших дій ворога, не спонукало людей записуватися до військкомату.

Я переконаний, що для Росії це буде зайвою дискредитацією. Знову почнуть говорити, що вони не впоралися, пропустили удар. Вірогідніший сценарій, коли Путін скерує групу "паліїв" для якоїсь диверсії, а потім сам повідомить, що цю загрозу буцімто ліквідували,

– припустив Іван Ступак.

Але стверджувати однозначно не можна, бо ніхто не знає, що в голові Владіміра Путіна. Він готовий до будь-яких дій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відкинув пропозицію Росії про 3-денне перемир'я і назвав її "театральною постановкою". Президент пояснив, що за кілька днів домовитися ні про що не вдасться, потрібно щонайменше 30-денне припинення вогню. Але воно можливе, якщо Росія справді готова до миру.