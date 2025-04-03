Тогда заработает перемирие в море: экс-офицер ВМС назвал 3 ключевых пункта

Россия согласилась на частичное перемирие в Черном море, но пока его последствий никто не почувствовал. К тому же в соглашении не было четко очерчено, что означает перемирие именно для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, заметив, что может выделить 3 позиции, которых важно придерживаться. Они сделают соглашение действительно реальным и действенным.

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Когда действительно может заработать перемирие

Важно соблюдать хотя бы первоочередные договоренности. Благодаря этим 3 пунктам можно надеяться, что перемирие все-таки заработает.

Первая позиция – Россия должна прекратить удары по украинским портам, которые находятся под нашим контролем. Прежде всего это касается Одессы, Южного, Николаева, Очакова. Самая опасная ситуация в Одессе, потому что туда заходит большинство судов из "зернового коридора". Россияне бьют по ним ракетами, страдают не только суда, но и экипажи.

Вторая позиция – Украина начнет ремонтировать свои порты для восстановления навигации. Это означает, что заработают военные и невоенные структуры по поиску морских мин, проведения разведки, восстановления знаков.

Третья позиция – суда из портов Украины должны начать нормальную навигацию, которая была до войны. Они не должны прятаться под территориальным "зонтиком" стран НАТО, а идти под своими флагами.

"Когда заработают все 3 элемента, тогда можно говорить, что перемирие установлено. Если заработают хотя бы 2, тогда действительно хоть что-то изменилось. Пока этого нет. Единственное, что я не слышал в последнее время об ударах "Искандерами" по Одессе, но удары беспилотниками точно были", – отметил Андрей Рыженко.

Финляндия выходит из соглашения о неиспользовании противопехотных мин

Граница Финляндии с Россией очень большая, но страна имеет хорошую систему реакции на потенциальную агрессию. Их вооруженные силы в условиях мирного времени составляют 30 тысяч, но в оперативном резерве есть более миллиона. За очень короткое время страна может мобилизовать еще около 300 тысяч человек.

Военно-морские и Воздушные силы сохраняют численность. Они укомплектованы техникой и вооружением практически в условиях военного времени. Если Россия будет пытаться осуществить агрессию, то считается, что ей позволят зайти на территорию Финляндии и застрять там,

– отметил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

На севере страны есть много озер, болот. Там оккупанты остановятся на определенное время, а тогда их встретят подготовленные подразделения на той линии, которая будет максимально географически благоприятной для обороны. Для того, чтобы остановить потенциальное движение россиян, финны могут ставить минные заграждения на территории рядом с границей.

Финляндия тщательно придерживается международных обязательств. Вероятно, чтобы к ним не было никаких претензий, они вышли из этого соглашения. Поэтому потенциальная причина – подготовка к установлению минных оборонительных заграждений на тех территориях, которые прилегают к границе с Россией.