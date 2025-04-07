На каком этапе находится перемирие на море: ответ ВМС

Пока что перемирия на Черном море нет. В Военно-морских силах говорят, что очень мало конкретики насчет его реализации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего ВМС Алексея Неижпапы изданию "Крым.Реалии".

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Как продвигается заключение перемирия в Черном море

Недавно в США заявили, что перемирие в Черном море заключат очень скоро. Но в Киеве относятся к нему скептически.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа говорит, что имплементации договоренностей нет.

Нет пока конкретных имплементационных договоренностей по этому вопросу. Тем более что перемещение кораблей противника из восточной части Черного моря мы будем расценивать как опасность для нас,

– заявил он.

По словам Неижпапы, в процессе имплементации договоренностей договорятся об условиях перемирия. Но окончательно еще ничего не одобрено – кроме того, что Украина будет расценивать движение противника за пределами восточной части Черного моря как опасность для себя. И есть желание сторон не применять силу на море и обеспечить гражданское судоходство.

Поэтому не известно, сможет ли Украина использовать свои морские дроны против россиян.

Российский флот сейчас в Новороссийске. Но враг не отказывается от надежды снова господствовать на море. В частности, в Керчи оккупанты сооружают самый большой корабль Черноморского флота "Иван Рогов", который сможет вместить до 90 единиц техники.