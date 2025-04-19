Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что, кроме этого, враг пытался улучшить свое оперативное положение. В ситуации с перемирием есть несколько вариантов действий россиян.

Смотрите также Пасхальное перемирие": все заявления Украины и России и что происходит на линии фронта

Действительно ли на фронте тишина

По мнению Николая Маломужа, Путин может хотеть продемонстрировать свою "гуманитарную позицию", поэтому символично, перед Пасхой, объявил о прекращении огня. На самом деле это лишь шанс для российских террористов передохнуть один день.

Но даже такие демонстративные указания Путина не работают. Обстрелы на фронте продолжаются в разных секторах. В частности громко в районе Покровска, Часового Яра, Константиновки, а также на Курщине и Белгородщине.

Системного перемирия нет, но Россия рассчитывает, что Украина пойдет на такой же шаг и начнет соблюдать режим тишины. Это позволит им нанести удары, продвинуться на определенных участках,

– отметил генерал армии.

Сегодня важно достичь прекращения огня по мирным людям, а также на поле боя. Но для этого нужен жесткий контроль различными системами. Тогда есть шанс, что перемирие будет хотя бы примерно устойчивым.

"Мы посмотрим, какая позиция агрессора, насколько он выполняет свои обещания и готов ли к мирному процессу. Это станет моментом истины", – отметил Николай Маломуж.

Напомним, по словам Владимира Путина, "пасхальное перемирие" началось с 18:00 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля. Он якобы дал приказ военным остановить все боевые действия. Диктатор цинично добавил, что "перемирие" покажет "готовность киевского режима к миру".

Со своей стороны Украина заявила, что соглашается на режим тишины и даже готова продлить его после Пасхи. Но важно, чтобы россияне делали то же самое. В противном случае, Вооруженные Силы будут отвечать зеркально.