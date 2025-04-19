Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що, окрім цього, ворог намагався покращити своє оперативне становище. У ситуації з перемир'ям є кілька варіантів дій росіян.

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Чи справді на фронті тиша

На думку Миколи Маломужа, Путін може хотіти продемонструвати свою "гуманітарну позицію", тому символічно, перед Великоднем, оголосив про припинення вогню. Насправді це лише шанс для російських терористів передихнути один день.

Але навіть такі демонстративні вказівки Путіна не працюють. Обстріли на фронті продовжуються у різних секторах. Зокрема гучно в районі Покровська, Часового Яру, Костянтинівки, а також на Курщині та Бєлгородщині.

Системного перемир'я не має, але Росія розраховує, що Україна піде на такий самий крок і почне дотримуватися режиму тиші. Це дозволить їм завдати ударів, просунутися на певних ділянках,

– зауважив генерал армії.

Сьогодні важливо досягти припинення вогню по мирних людях, а також на полі бою. Але для цього потрібен жорсткий контроль різними системами. Тоді є шанс, що перемир'я буде хоча б приблизно стійким.

"Ми подивимось, яка позиція агресора, наскільки він виконує свої обіцянки та чи готовий до мирного процесу. Це стане моментом істини", – наголосив Микола Маломуж.

Нагадаємо, за словами Владіміра Путіна, "великоднє перемир'я" почалося з 18:00 19 квітня і триватиме до 00:00 21 квітня. Він нібито дав наказ військовим зупинити всі бойові дії. Диктатор цинічно додав, що "перемир'я" покаже "готовність київського режиму до миру".

Зі свого боку Україна заявила, що погоджується на режим тиші і навіть готова продовжити його після Великодня. Але важливо, щоб росіяни робили те саме. В іншому випадку, Збройні Сили відповідатимуть дзеркально.