"Ждем ответа от России": Зеленский обсудит перемирие на Пасху с США

Президент Украины планирует обсудить с американскими чиновниками инициативу прекращения огня на Пасху. Киев ожидает реакции России и надеется на поддержку США.

Об этом президент заявил во время обращения к европейским министрам, передает 24 Канал.

Что планирует сделать Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с американскими чиновниками инициативу прекращения огня на Пасху. Глава государства напомнил, что 30 марта Украина предложила России организовать перемирие на период пасхальных праздников. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны США.

Мы ждем ответа от России. Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты. Результаты нужны всем,

– подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский ранее подчеркивал, что Украина готова к перемирию, но не цене территориальных уступок, а Россия пока не демонстрирует готовность к мирным переговорам.

