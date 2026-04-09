Путин объявил "пасхальное перемирие"

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" в войне против Украины. В Кремле заявили, что оно продлится с 11 по 12 апреля 2026 года.

Москва также выразила ожидания, что украинская сторона поддержит эту инициативу. Об этом пишут росСМИ.

Какое заявление сделал Путин?

В России заявили о временном прекращении боевых действий на период Пасхальных праздников. По информации российских государственных медиа, соответствующее решение озвучил Владимир Путин.

В Кремле уточнили, что перемирие должно начаться в 16:00 11 апреля и продлится до завершения 12 апреля 2026 года.

В то же время в Москве заявили, что рассчитывают на зеркальные действия со стороны Украины.

Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру России относительно пасхального перемирия,

– отметили в Кремле.

Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову поручено остановить боевые действия на всех направлениях. При этом войска сохранят готовность к возможным провокациям и агрессивным действиям.

Сейчас официальной реакции украинской стороны на это заявление не обнародовано.

