Украина предложила России продолжить перемирие после Пасхи, – Зеленский

Украина предложила России не ограничиваться только "пасхальным перемирием" с 11 апреля, но и в дальнейшем прекратить огонь. В случае тишины ВСУ будут отвечать зеркально.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что предложила Украина?

До начала анонсированного так называемого "пасхального перемирия" Владимир Зеленский заверил, что Украина будет придерживаться режима тишины. Действия Киева будут аналогичными, если Россия не будет атаковать в небе, на земле и на море.

В то же время он отметил, что Силы обороны готовы к различным сценариям событий на фронте, но Пасха – время тишины и безопасности. Украина в свою очередь неоднократно предлагала России прекращение огня, как и на этот раз.

Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру – с нашей стороны соответствующее предложение есть,

– добавил Зеленский.

Информацию о "зеркальном характере действий" Украины и возможном провождении перемирия передали россиянам, уточнил украинский лидер.

С Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским глава государства обсудил действия подразделений на время прекращения огня.

Поддержит ли Россия предложение?