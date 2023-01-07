Путин не впервые объявляет "перемирие", прикрываясь крестами: что он задумал
Российский диктатор Владимир Путин, объявив "перемирие" на Рождество, преследовал совсем иные цели, чем реальное перемирие для праздника. Российское зло каждый год играет на чувствах верующих, продолжая убивать ни в чем не повинных людей.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, с 2014 года украинцы наблюдают, как россияне каждый раз объявляют рождественское "перемирие", которое используют для передислокации своих войск и подготовки к боевым действиям.
Читайте также Причина "рождественского перемирия": политтехнолог рассказал о настоящем страхе Путина
Что конкретно делают россияне
По словам Романа Свитана, ВСУ способны видеть все действия россиян на оккупированных территориях на расстоянии 50-70 километров, а потому любые перемещения оккупантов будут уничтожаться.
В настоящее время российские войска рассредоточены на дивизионную глубину до 40 километров. В основном они расположены в селах в районе юга Донецка, от Донецка до Мариуполя, от Мариуполя до Гуляйполя, под Угледаром.
После 7-8 января они планируют пойти в локальные наступления.
Полковник ВСУ уверен, что после Рождества российские военные пойдут в новые наступления и попытаются с обновленными силами захватить новые украинские территории.
Сейчас начинают двигаться, готовятся после 7-8 числа перейти в некоторые локальные наступления. Это отлично видно, виден район Угледара. Скорее всего, там будет один из таких моментов, поскольку туда еще и ЧВК министра обороны "Редут" отправлена, а это – штурмовики,
– сказал Роман Свитан.
Кроме Угледара, россияне готовятся к прорыву в районе Соледара, Кременной, Сватового и в сторону Купянска. По словам полковника ВСУ, никто из украинского командования не оставит это без противодействия.
"Никто, конечно, из украинского командования не оставит это без определенных противодействий. Готовимся мы и к этому, в том числе к движению россиян, и выполняем свои наступательные задачи там, где сейчас позволяет погода", – отметил Свитан.
Как Россия использует 36 часов "перемирия"
Как отметил военный эксперт, за время так называемого перемирия Россия может пополнить недельный запас боеприпасов. Поскольку украинская артиллерия уничтожает склады с близлежащими к линии фронта боеприпасами, для россиян это большая проблема.
За эти пару дней русские войска будут заниматься пополнением боеприпасов и перемещением тяжеленной техники. ВСУ отслеживают все эти перемещения и попытаются уничтожить технику во время перемещения или уже на новых позициях.
Актуально Россия готовится мобилизовать еще полмиллиона призывников, – ГУР
Кроме этого, было замечено начало захода групп мобилизованных. Украинское военно-политическое руководство предупреждало о 200 000 тысячах мобилизованных, которых готовились перебросить в Украину. В настоящее время начался процесс их введения в оккупированные части Украины на 40 – 50 километров от линии фронта.
Военный эксперт Свитан рассказал о действиях россиян во время Рождества: смотрите видео
Оккупантов заводят батальонно частными группами по примеру такой, которая была уничтожена в ПТУ в Макеевке.
"Последнюю неделю виден заход от одного до трех батальонов в сутки на территорию Украины. Причем идут с техникой. Это уже не простые пехотные части, это уже мотопехотные. То есть они все же поставили на колеса определенную технику", – отметил Свитан.
После Рождества эти группы будут перемещаться поближе к фронту.
Поскольку Украина не соглашалась на "перемирие", то ВСУ продолжают уничтожать врага, несмотря на их планы. Россияне выполняют свои цели по перемещению, а потому они сейчас более уязвимы, так что военный эксперт предполагает, что в эти дни "концерт Кобзона" посетит больше россиян, чем в любое другое время.
Также этот период праздников опасен спецоперациями ФСБ, которые, вероятно, подорвут какую-то церковь, чтобы обвинить Украину.
"ФСБ работает, они обязательно проведут определенные действия, каждый год это происходит, подорвут одну-две церкви или какие-то дома молитвы, чтобы создать информационный посыл о том, что во время богослужений люди гибнут от украинских или натовских снарядов", – сказал Роман Свитан.
Что известно о "перемирии" Путина
- Вечером 5 января стало известно, что Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января по 24:00 7 января "вдоль всей линии столкновения сторон в Украине".
- В Украине и мире не восприняли такой шаг от военного преступника и убийцы, который с 2014 года неустанно терроризирует Украину и ее жителей.
- Украина назвала "перемирие" лицемерием, а президент США Джо Байден сказал, что Путин лукавит, ведь 25 декабря и на Новый год он не остановился и совершал обстрелы.