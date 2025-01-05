Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира 3 отдельной штурмовой бригады, полковника Андрея Билецкого в интервью Наталье Мосейчук.

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Что сказал Билецкий о возможном перемирии с Россией

Андрей Билецкий отметил, что перемирие не зависит исключительно от желания Украины, и абсолютно не факт, что оно зависит от желания Трампа.

"Это он (Трамп – 24 Канал) так себе считает. Но есть ли у него действительно рычаги, что бы они о себе сейчас не думали, это огромный вопрос. Соответственно зависит многое от России и Путина", – сказал полковник.

Командир 3 штурмовой отметил, что пока он не видит радикальных необходимостей для россиян заканчивать войну.

Но если будет перемирие на любых условиях, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией Украины, и с тыловой стороны в частности,

– объяснил Билецкий.

Он отметил, что в первую очередь говорит о модернизации страны, в частности заняться экономикой, демографией и технологиями, ведь, по словам полковника, не бывает сильной армии в необитаемой и экономически слабой стране.

"Армия – это часть страны, не более, просто ее силовой блок", – резюмировал военный.

Однако полковник отметил, что параллельно с этим все же не надо забывать об армии, а также ее совершенствовать и модернизировать.

Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, кроме случая, если мы впадем в анархию, в бесконечную войну, и будем решать вопрос, кто больше воевал, кто больший герой, кто больший волонтер, и кто больше любил Украину последние три года,

– пояснил Андрей Билецкий.

По словам полковника, в случае перемирия Украина возьмет свое в другом раунде, тем или иным путем.