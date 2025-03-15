Зеленский ответил, известны ли Киеву детали переговоров Виткоффа в Москве

Украине неизвестно, какие именно вопросы обсуждали российская и американская стороны во время визита спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока Стивена Уиткоффа в Москву.

Это в комментарии журналистам во время брифинга в субботу, 15 марта, прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Как Зеленский отреагировал на переговоры в Москве

Комментируя будущие шаги по достижению прекращения огня, Владимир Зеленский отметил, что Киев прежде всего просит у всех партнеров не нарушать уже имеющиеся договоренности. Президент отреагировал на встречи Стивена Виткоффа в Москве, где должны были обсудить перемирие.

То, что происходило в Москве, я понимаю. Нам не может быть известно 100-процентно, о чем эти люди говорили, но мы понимаем, что будет много разных "но", чтобы ставить Украину в более слабую ситуацию. И здесь очень важна позиция Америки,

– отметил он.

По его словам, режим прекращения огня должен быть полным и без всяких "но". По мнению президента, у всех должна быть четкая и прозрачная позиция по поводу потенциального перемирия, "не теряя достоинства сторон".

Напомним, Виткофф должен был привезти оценки из Москвы, на основе которых Трамп примет дальнейшие шаги по войне между Россией и Украиной. Советник по нацбезопасности Майк Волц отметил, что обе стороны "конфликта" имеют требования, но им придется идти на компромиссы.