В бригаде "Рубеж" сказали, изменилось ли что-то на фронте 12 мая

Украина, ЕС и США настаивали на полном прекращении огня с 12 мая, которое должно было стать предпосылкой для мирных переговоров. Но своими действиями Кремль в очередной раз подтвердил, что не хочет завершения войны.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что на участке фронта, где оборону держит его подразделение, ощутимых изменений нет. Предложение о перемирии почти никак не сказалась на действиях оккупантов.

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Что происходит на фронте

Количество боестолкновений на фронте показывает истинные намерения главы Кремля. В течение последних двух недель на участке бригады "Рубеж" несколько уменьшились темпы штурмовых действий. Но это не означает, что враг не пытается зайти на позиции, используя все типы вооружения.

Если мы говорим именно об их классических пехотных штурмах малыми группами, то где-то две недели назад (начало мая – 24 Канал) их количество начало уменьшаться,

– добавил офицер.

Но вряд ли это связано с "перемирием". Россияне всегда используют такое затишье для того, чтобы подтянуть свои резервы. Нужно понимать, что россияне несут просто огромные потери в "мясных штурмах". Они происходят ежедневно. Уже в 5 утра оккупанты могут начинать штурм и до самого вечера пытаются дойти до украинских позиций.

Они идут пешком, едут на мотоциклах. Соответственно несут огромные потери. Такая тактика требует постоянных ротационных действий, пополнения личного состава. Скорее всего, разговорами о перемирии враг пытается замаскировать ротационные действия личного состава для усиления своих позиций.

Ни о каком прекращении огня не говорится. Действительно иногда количество пехоты уменьшается, но основные средства поражения противника не меняются. Это FPV-дроны, сбросы, "тяжелые" дроны, артиллерия, минометы – все это остается в такой же интенсивности,

– подытожил Владимир Черняк.

Напомним, Владимир Путин 10 мая предложил провести переговоры с Украиной в Турции. Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле и надеется, что Россия не будет искать отговорок. Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что предпосылкой переговоров должно быть полное прекращение огня.