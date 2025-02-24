Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, отметив, что во второй половине 2025 года последствия от полномасштабной войны против Украины будут еще более ощутимыми для российской экономики. Даже тамошней пропаганде уже будет сложно их скрывать.

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"Хотелки" Путина не изменились

Как отметил Юсов, понятно, что общая стратегическая цель Путина осталась неизменной. Он ведет геноцидную войну против украинской нации и нашего государства. Российский диктатор до сих пор хочет захватить всю Украину.

Обратите внимание! Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко отметил, что в конце 2025 года или уже в 2026 году в российской экономике могут произойти сложные и необратимые тенденции.

Российские спецслужбы сейчас прорабатывают различные сценарии против Украины. В частности речь идет и о действиях после завершения активной фазы боевых действий.

Говорить о том, что Россия исчезнет или вдруг превратится в приятеля, не приходится. Она будет делать все то же, что и до 2014 года и после, и даже после 2022 года. Это инструменты гибридной войны. ИПСО. Специальные меры воздействия и диверсии,

– сказал Юсов.

Понятно, что Россия будет пробовать вербовать своих агентов. Они захотят расширить свою агентурную сеть.