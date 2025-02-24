Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов, зауваживши, що у другій половині 2025 року наслідки від повномасштабної війни проти України будуть ще відчутнішими для російської економіки. Навіть тамтешній пропаганді вже буде складно їх приховувати.

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"Хотілки" Путіна не змінилися

Як наголосив Юсов, зрозуміло, що загальна стратегічна мета Путіна залишилася незмінною. Він веде геноцидну війну проти української нації та нашої держави. Російський диктатор досі хоче захопити усю Україну.

Зверніть увагу! Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко зауважив, що в кінці 2025 року або ж вже у 2026 році в російській економіці можуть відбутися складні та безповоротні тенденції.

Російські спецслужби зараз пропрацьовують різні сценарії проти України. Зокрема йдеться і про дії після завершення активної фази бойових дій.

Говорити про те, що Росія зникне або раптом перетвориться на друга, не доводиться. Вона робитиме все те саме, що й до 2014 року і після, і навіть після 2022 року. Це інструменти гібридної війни. ІПСО. Спеціальні заходи впливу та диверсії,

– сказав Юсов.

Зрозуміло, що Росія буде пробувати вербувати своїх агентів. Вони захочуть розширити свою агентурну мережу.