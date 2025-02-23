Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка під час форуму "Україна. Рік 2025".

До теми Росії завтра будуть потрібні країни Східної Європи, а потім і Центральної Азії, – голова СЗР

Що може статися в російській економіці вже у 2026 році

Іващенко зауважив, що в кінці 2025 року або, імовірно, у 2026 році в економіці Росії можуть відбуватися складні та безповоротні тенденції.

І це правильно, противник повинен нести велику ціну за розв'язану війну, за розв'язану агресію, а також відшкодувати збитки Україні та нашим партнерам,

– наголосив глава СЗР.

Стосовно риторики Росії щодо ядерної зброї, а також залякування Європи та України разом із намаганням створити певні переговорні позиції, Іващенко зазначив, що служба спостерігає технічні проблеми в обслуговуванні, а також безпеці цієї зброї.

"На жаль, це стосується не тільки воєнного атому, а і мирного. Прикладом можуть слугувати технічний стан атомних станцій, зокрема Ленінградської, на якій було останнім часом тільки 7 технічних неполадок, які можуть призвести до масштабних катастроф", – пояснив генерал.

Водночас він зауважив, що стосується це і нових енергетичних об'єктів, які Росія експлуатує у себе та надає допомогу по всьому світу.